Zwei Leute gehen auf einem Deich an der Nordseeküste spazieren. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Bedeckt, aber mild in Schleswig-Holstein und Hamburg

Stark bewölkt bis bedeckt wird das Wetter am Dienstag im Norden. Zeitweise ist mit Regen oder Sprühregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu werden milde Höchsttemperaturen um neun Grad erwartet. An den Küsten wehen zeitweise starke Windböen, die zum Nachmittag jedoch nachlassen. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wolkenreich und zeitweise regnerisch. Die Temperaturen sinken dann auf etwa sieben Grad.

