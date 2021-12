Beginn der Skisaison auf Niedersachsens höchstem Berg

Fast menschenleer ist das Skigebiet am Wurmberg. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Bildarchiv

Für Wintersportler startet an diesem Samstag im niedersächsischen Teil des Harzes die Skisaison. Im Skigebiet am Wurmberg bei Braunlage (Landkreis Goslar) habe es zum ersten Mal seit acht Jahren wieder vor Weihnachten geschneit, sagte eine Mitarbeiterin der Wurmbergseilbahn. Deshalb öffnen die östlichen Hexenritt-Abfahrten und -Lifte. Die Gondelbahn kommt voraussichtlich ab dem vierten Adventswochenende dazu. Ski- und Snowboardfahrer können mit dem Auto oder dem Shuttlebus vom Bahnhof (ZOB) Braunlage anreisen. Maximal 2000 Besucher dürfen gleichzeitig in das Skigebiet.

Beim Ski- und Snowboardfahren auf Niedersachsens höchstem Berg gilt die 2G-Regel, die Menschen müssen nachweislich geimpft oder genesen sein. Das wird bereits auf dem Parkplatz kontrolliert. In allen Liften, Seilbahnen und Innenräumen muss zudem eine FFP2-Maske getragen werden. Außerdem müssen die Wintersportler über die Luca-App ihren Aufenthalt registrieren. Neben den Pisten haben auch die Skischule und der Skiverleih geöffnet. Die Restaurants im Skigebiet öffnen ebenfalls.