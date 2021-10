Beiersdorf für Umsatzwachstum etwas zuversichtlicher

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf erholt sich weiter vom umsatzschwachen Corona-Jahr. In den ersten neun Monaten stieg der Konzernumsatz um 12 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit erfüllte der Konzern die Erwartungen von Analysten. Der Umsatz liegt zudem über dem Vorkrisenniveau von 2019. Beiersdorf konnte nach eigenen Angaben insbesondere in Lateinamerika Marktanteile gewinnen. Der Konzern bestätigte seine Prognose hinsichtlich der Profitabilität für das Gesamtjahr. Den Ausblick für das Umsatzwachstum konkretisierte das Management auf 8 bis 10 Prozent, während bislang von einem Zuwachs im einstelligen Prozentbereich ausgegangen worden war.

