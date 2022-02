Beim Friseur künftig «2G plus Test» - Nicht für Geboosterte

Der Friseurbesuch ist in Berlin künftig nur noch Geimpften oder Genesenen mit aktuellem negativem Corona-Test erlaubt. Allerdings bleiben Geboosterte von dieser Regel ausgenommen, wie Gesundheitssenatorin Ulrike Gote am Dienstag nach der Sitzung des Senats mitteilte. Er hatte zuvor eine entsprechende Verschärfung der Berliner Infektionsschutzverordnung beschlossen, die voraussichtlich am Samstag in Kraft tritt. Die «2G zuzüglich Test»-Regel betrifft körpernahe Dienstleistungen insgesamt, also zum Beispiel auch Kosmetikstudios.

Außerdem gelten die Regeln auch für die Gastronomie. Wie Gote erläuterte, sind Geboosterte generell zeitlich unbegrenzt ausgenommen. Für frisch Geimpfte und frisch Genesene gelte das jeweils für drei Monate. Damit sei jetzt hinfällig, dass frisch Geimpfte und Genesene im Restaurant noch einen Test vorlegen müssten, erklärte die Senatorin.

Dem Senat sei klar, dass es in den vergangenen Wochen an dieser Stelle eine sehr unbefriedigende Situation gegeben habe. Sie sei auch nicht gerecht gewesen, räumte Gote ein. «Wir hatten das bisher nicht so gefasst, weil wir den Gastwirten das Handling einfach machen wollten.» Schließlich müsse die Regelung an der Restauranttür kontrolliert werden.

Ein weiterer Grund sei die Zusage des Bundes gewesen, dass die Corona-Warn-App in Kürze angepasst und dann den 2G-plus-Status abbilden würde. «Ich weiß leider auch am 1. Februar noch nicht, ob wir tatsächlich in der nächsten oder übernächsten Woche ein Update bekommen werden», kritisierte die Senatorin. Deswegen habe der Berliner Senat entschieden, die «2G zuzüglich Test»-Regelung bereits jetzt umzusetzen.