Beim Linksabbiegen Motorrad übersehen: 47-Jähriger stirbt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch bei Frasdorf (Landkreis Rosenheim) gestorben, weil ihn ein entgegenkommender Autofahrer beim Linksabbiegen übersehen hat. Der 47-Jährige aus Rosenheim starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizeiinspektion Prien mitteilte. Der Autofahrer, ein 32-jähriger Rosenheimer, kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch bei Frasdorf (Landkreis Rosenheim) gestorben, weil ihn ein entgegenkommender Autofahrer beim Linksabbiegen übersehen hat. Der 47-Jährige aus Rosenheim starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizeiinspektion Prien mitteilte. Der Autofahrer, ein 32-jähriger Rosenheimer, kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.