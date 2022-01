Bergbauverwaltung forciert Digitalisierung: Neue Plattform

Sachsens Oberbergamt wird digitaler und hat dazu ein neues Informationssystem in Betrieb genommen. Es wurde mit einer Dresdner Softwarefirma entwickelt und dient künftig als grundlegende Arbeitsplattform der Behörde, wie Oberberghauptmann Bernhard Cramer am Montag mitteilte. Dabei gehe es etwa um bergrechtliche Genehmigungsverfahren und die Überwachung von Bergbaubetrieben. Das Oberbergamt sei Vorreiter der Digitalisierung in der sächsischen Staatsverwaltung, betonte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Mit seinem Know-how unterstütze es auch Bergverwaltungen anderer Bundesländer.

Sachsens Oberbergamt wird digitaler und hat dazu ein neues Informationssystem in Betrieb genommen. Es wurde mit einer Dresdner Softwarefirma entwickelt und dient künftig als grundlegende Arbeitsplattform der Behörde, wie Oberberghauptmann Bernhard Cramer am Montag mitteilte. Dabei gehe es etwa um bergrechtliche Genehmigungsverfahren und die Überwachung von Bergbaubetrieben. Das Oberbergamt sei Vorreiter der Digitalisierung in der sächsischen Staatsverwaltung, betonte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Mit seinem Know-how unterstütze es auch Bergverwaltungen anderer Bundesländer.