20-Jähriger nach Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stieß der 20-jährige E-Scooter-Fahrer am Montagabend in der Hofjägerallee Ecke Stülerstraße mit dem Auto eines 21-Jährigen zusammen. Daraufhin stürzte er und brach sich dabei einen Arm. Außerdem klagte er über Schmerzen am Bein. Der Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.