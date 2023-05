Baerbock: Athleten nicht für Sportpolitik verantwortlich

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat nach den Erfahrungen bei der Fußball-WM in Katar vor einer politischen Überforderung von Athleten gewarnt. "Es sind vor allem Sportlerinnen und Sportler. Sie sollten nicht für die Fehler von Verbänden bezahlen", sagte die Spitzenpolitikerin am Mittwochabend beim WM-Kick-Off des Auswärtigen Amtes für die Fußball-WM der Frauen in diesem Sommer in Australien und Neuseeland. Bei der Männer-WM in Katar hatten diverse gesellschaftliche Debatten wie um die Menschenrechte im Gastgeberland und die "One Love"-Kapitänsbinde für viel Aufregung gesorgt.