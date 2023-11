Freie-Wähler-Fraktion vor unklarer Zukunft

Die Zukunft der Landtagsfraktion der Freien Wähler in Brandenburg ist wegen des angekündigten Austritts des Abgeordneten Philip Zeschmann weiter unklar. Gespräche zwischen Zeschmann und Fraktionschef Péter Vida blieben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bisher ohne Erfolg. Das Vertrauensverhältnis sei für ihn "zerstört und schwer wieder herzustellen", sagte Zeschmann. "Dies jedoch ist die Voraussetzung für jede Form von Zusammenarbeit." Es habe mehrere Gespräche mit Vida gegeben, am Montag und in den vergangenen Wochen und Monaten.