Special Olympics World Games eröffnet

Mit einer emotional berührenden Feier sind die Special Olympics World Games gestartet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte am Samstagabend vor 50.000 Besuchern im Berliner Olympiastadion kurz vor Ende der über dreistündigen Feier die Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten für eröffnet. Bis zum 25. Juni treten rund 7000 Athleten aus 176 Nationen in 26 Sportarten an. Die Weltspiele sind das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München.