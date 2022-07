Zukunftsweisende Bibliotheken ausgezeichnet

Die Bibliotheken der Technischen Universität und der Universität der Künste in Berlin sowie die Uwe-Johnson-Bibliothek in Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) sind vom Deutschen Bibliotheksverband (dbv) und der Deutsche Telekom Stiftung ausgezeichnet worden. Wie die Preisstifter am Dienstag berichteten, sind die beiden Berliner Bibliotheken, die sich ein Gebäude teilen, nun gemeinsam "Bibliothek des Jahres" 2022 und erhalten die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung am 24. Oktober, dem bundesweiten Tag der Bibliotheken, in Berlin.