Zwischen Union Berlins Trainer Urs Fischer und seinem Kapitän Christopher Trimmel gab es nach dessen Aussagen unter der Woche über seine Einsatzzeiten Redebedarf. "Einen Austausch gab es. Ich muss auch sagen, ich war überrascht und fand es ein bisschen unglücklich, muss ich ehrlich sagen", sagte Fischer am Donnerstag vor dem Spiel der Köpenicker am Samstag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky). "Aber das ist kein Thema, was wir in der Öffentlichkeit diskutieren. Das werden wir intern besprechen und dann ist auch gut so", sagte der 57-Jährige.