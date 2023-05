Mit seinem Tor gegen Werder Bremen hat Union Berlins Rani Khedira seine Mannschaft endgültig in die Champions League geschossen. "Es war eine Gefühlsexplosion in dem Moment", sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler nach dem 1:0 der Berliner gegen Werder Bremen am 34. und letzten Spieltag der Bundesliga. Khedira hatte in der 81. Minute getroffen. Der Konkurrent um den letzten Königsklassenplatz, der SC Freiburg, lag zwischenzeitlich vorn.