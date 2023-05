Fußball-Bundesligist Hertha BSC will für die von Teilen seiner Fans im Stadion des VfL Wolfsburg verursachten Schäden aufkommen. "Unsere Fans haben uns in der abgelaufenen Saison trotz des sportlichen Abstiegs herausragend unterstützt. Solche Aktionen sind aber absolut daneben und nicht tolerierbar", sagte Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich der "Bild"-Zeitung. "Wir stehen diesbezüglich bereits mit dem VfL Wolfsburg in Kontakt und werden für die entstandenen Schäden aufkommen."