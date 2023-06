Kevin Möhwald verlässt nach zwei Spielzeiten den 1. FC Union Berlin und die Fußball-Bundesliga. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zum belgischen Erstligisten KAS Eupen, wie Union am Montag mitteilte. Möhwald kam in der abgelaufenen Saison, die Union auf einem Champions League-Platz beendete, nicht zum Einsatz. Er hatte in der Saison 2021/2022 21 Einsätze für die Köpenicker absolviert.