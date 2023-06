Das Brandenburger Sportministerium hat die Förderung des Breitensports in den Vereinen in diesem Jahr deutlich aufgestockt: Sportminister Steffen Freiberg (SPD) habe dem Landessportbund einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 12,5 Millionen Euro übergeben, teilte das Sportministerium am Sonntag mit. Dies seien knapp 1,7 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr.