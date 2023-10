Bald soll Klarheit darüber herrschen, ob Torhüter Marius Gersbeck zu Hertha BSC zurückkehrt. Die Mannschaft hat bei der Entscheidung kein Mitspracherecht.

Hertha BSC will in wenigen Tagen verkünden, ob Torhüter Marius Gersbeck beim Fußball-Zweitligisten eine zweite Chance erhält. "Wir werden jetzt am Wochenende mit den Gremien besprechen, wie wir damit umgehen. Noch haben wir keine Entscheidung getroffen. Anfang der Woche werden wir die Entscheidung verkünden", sagte Geschäftsführer Tom Herrich bei Sky.

Gersbeck hatte vor Gericht gestanden, weil er am Rande des Hertha-Trainingslagers im Juli einen 22-Jährigen bei einer nächtlichen Prügelei verletzt hatte. Das Verfahren endete am Donnerstag im Rahmen einer sogenannten Diversion. Gersbeck wurde nach einem Schuldeingeständnis und einer Entschuldigung bei dem Opfer vor dem Landgericht Salzburg zu 40 000 Euro Geldstrafe verurteilt.

"Es gibt kein Richtig und kein Falsch, es ist ein ganz schmaler Grat. Hier geht es nicht um persönliche Meinungen, hier geht es um Hertha BSC. Dass Marius einen Fehler gemacht hat, steht außer Frage", sagte Herrich.

Hertha-Kapitän Toni Leistner berichtete, dass die Mannschaft nicht in die Entscheidung einbezogen werde. "Das ist eine Entscheidung von den oberen Bossen. Keiner weiß, wie es weitergeht. Wir lassen uns da alle überraschen. Aber rein sportlich weiß jeder, was er kann", äußerte Leistner.

