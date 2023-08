Trotz seines Nasenbeinbruchs will Hertha-Abwehrspieler Toni Leistner am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth auflaufen. "Ich will auf jeden Fall spielen", sagte Leistner dem "Kicker" (Donnerstag) über die Zweitligapartie (13.00 Uhr/Sky). Aktuell werde ihm eine Schutzmaske angepasst.