Marius Gersbeck vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC ist wegen schwerer Körperverletzung vom Landgericht Salzburg zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Torwart muss nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Trainingslager im Juli in Zell am See 40.000 Euro an den Staat Österreich zahlen. Beim Prozess hatte sich der 28-Jährige am Donnerstag in Salzburg zuvor beim Opfer entschuldigt.