Hertha BSC hat trotz des Abstiegs der Profi-Männer aus der Fußball-Bundesliga einen deutlichen Mitgliederzuwachs in diesem Jahr zu verzeichnen. Wie Vizepräsident Fabian Drescher am Sonntag bei der Mitgliederversammlung des Hauptstadt-Vereins bekannt gab, gehören derzeit 49.440 Mitglieder der Hertha an. Vor einem Jahr waren es 44.211 gewesen.