Die Volleyball Bundesliga (VBL) will bei den Frauen eine neue Ligastruktur schaffen. Zur Saison 2023/24 soll eine eingleisige Klasse mit dem Titel "2. Bundesliga Pro" unter der 1. Bundesliga etabliert werden. Unter der 2. Bundesliga Pro soll es weiter wie gehabt zwei eingleisige Staffeln Nord und Süd geben. Man wolle "Zug" reinbringen, sagte die VBL-Geschäftsführerin Julia Retzlaff am Mittwoch, damit bei den Vereinen "Entwicklung möglich" werde. Derzeit sei die Struktur unter den Clubs "sehr heterogen". Künftig soll es auch verbindlich zumindest einen Aufsteiger in die 1. Bundesliga geben.