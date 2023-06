Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside haben sich im Kampf um die deutsche Meisterschaft eine optimale Ausgangsposition erarbeitet. Die Berlinerinnen gewannen am Freitagabend zu Hause das Final-Hinspiel gegen Hauptrundengewinner TTC 1946 Weinheim mit 6:1. Das Rückspiel findet am Sonntag (14.00 Uhr) in Nordbaden statt. Sollte Weinheim diese Begegnung mit dem identischen oder einem besseren Ergebnis gewinnen, wird es am Montag darauf ein drittes Entscheidungsmatch um den Titel geben.

Vor dem mit Spannung erwarteten Gipfelduell am Freitagabend wurden beiden Teams in etwa die gleichen Chancen ausgerechnet. In der Normalrunde hatte Weinheim gegen die da allerdings partiell nicht in Topbesetzung agierenden Berlinerinnen zweimal gewonnen. Im Finale aber bewies das Eastside-Team wieder einmal die ihm nachgesagte Stärke und steigerte sich in wichtigen Momenten. Vor 170 Zuschauern in der Großen Spielhalle des TSC ging Eastside hochmotiviert, aber auch nervös an die Platten. In den Doppeln gelangen zwei 3:2-Siege durch Xiaona Shan/Nina Mittelham (nach 0:2-Rückstand) und sensationell durch das Youngster-Doppel Sabina Surjan/Josi Neumann (21 und 13 Jahre alt).

Mit den Erfolgen von Xiaona Shan, Ding Yaping und Sabina Surjan bei einer Niederlage von Nina Mittelham gegen Weinheims Nummer 1 Bruna Takahashi (Brasilien/WRL 37) in der ersten Einzelrunde der Partie zog Eastside auf 5:1 davon. Für den sechsten und Siegpunkt sorgte die erneut überragende Xiaona, die beim Auftakt der zweiten Einzelrunde im Spitzen-Einzel gegen Takahashi mit 3:0 Sätzen nach zweieinhalb Stunden gewann.

TTC Berlin eastside