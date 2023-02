Die Berliner Linke hat sich nach den ersten Prognosen mit dem Ausgang der Wiederholungswahl zufrieden gezeigt. "Wenn das Ergebnis so bleibt oder besser wird, dann bin ich sehr froh", sagte die Landesvorsitzende Katina Schubert am Sonntagabend in Berlin. In den ersten Prognosen lag die Partei bei 12,5 bis 13 Prozent der Stimmen. Sie regiert in der Hauptstadt bisher gemeinsam mit SPD und Grünen.

Bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 hatte die Linke 14,1 Prozent der Zweitstimmen erreicht. Sie schnitt nun nach den ersten Prognosen also schwächer als damals ab. Die Linke war allerdings bundesweit zuletzt noch schlechtere Ergebnisse gewohnt: Bei den jüngsten Landtagswahlen in anderen Bundesländern war sie jeweils an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

