In der geplanten schwarz-roten Koalition in Berlin übernimmt der Wahlsieger CDU das wichtige Ressort für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz. Darauf verständigten sich die Union und die SPD am Sonntagabend, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr. Außerdem bekommt die CDU demnach die Senatsverwaltungen für Bildung, für Finanzen, für Justiz und für Kultur. Hinzu kommt das Amt des Regierenden Bürgermeisters, das CDU-Landeschef Kai Wegner übernehmen soll.