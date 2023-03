Die grüne Umweltsenatorin und Spitzenkandidatin bei der Wiederholungswahl, Bettina Jarasch, hat die Berliner Grünen auf schwierige Oppositionszeiten eingestimmt. "Wir werden als Opposition ganz schön viel zu tun haben. Opposition ist kein Selbstläufer", sagte sie bei einem Kleinen Parteitag der Grünen am Dienstagabend. "Wir müssen noch viel mehr rausgehen in die Stadt", forderte die Grünen-Politikerin. "Und wir werden uns Machtoptionen jenseits dieser SPD erarbeiten müssen", sagte Jarasch.

"Wir werden sprechen müssen mit den liberalen Menschen in der CDU und mit denen, die in der SPD noch progressiv sind." Auch das Gespräch mit der FDP müssten die Grünen suchen. Jarasch rief die Grünen dazu auf, der sich abzeichnenden "Rückschrittskoalition" von CDU und SPD eine Bündnis-Opposition entgegenzustellen. "Dann können wir von Anfang an den Finger in die Wunde legen."

"Wir haben unser historisch bestes Wahlkampfergebnis gehalten, aber wir haben unser Ziel, dass wir regieren, deutlich verfehlt", räumte Jarasch ein. "Wir haben sechs Jahre gezeigt, dass wir regieren können, wir können auch Opposition", so die Grünen-Politikerin. Mit Blick auf CDU und SPD ergänzte sie: "Diese Koalition steht unter keinem guten Stern von Beginn an."

Am Donnerstag wollen CDU und SPD Koalitionsgespräche über die Bildung einer schwarz-roten Zweierkoalition beginnen. Mit dem Regierungswechsel würde das Bündnis aus SPD, Grünen und Linken Geschichte, das in Berlin seit 2016 den Senat gebildet hat.

Bei der Wiederholungswahl am 12. Februar landeten die Grünen auf Platz drei, wenn auch nur ganz knapp hinter der SPD. Beide Parteien erreichten 18,4 Prozent und lagen damit deutlich hinter dem Wahlsieger CDU mit 28,4 Prozent.