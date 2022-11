Die Berliner Grünen haben Bettina Jarasch zu ihrer Spitzenkandidatin für die Wahlwiederholung am 12. Februar gekürt. Bei einem Kleinen Parteitag am Samstag stimmten 37 von 40 Delegierten für die 53-Jährige, die Senatorin für Umwelt und Mobilität im rot-grün-roten Senat ist. Sie hatte die Grünen bereits im Vorjahr in den Wahlkampf geführt.