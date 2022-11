Die Berliner Grünen wollen bei der Wiederholungswahl am 12. Februar das Rote Rathaus erobern. "Berlin hat eine neue Führung verdient", sagte Umwelt- und Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch am Samstag auf einem Kleinen Parteitag in Mitte. "Und ich bin bereit, diese Führung zu übernehmen." Gleichzeitig machte Jarasch, die die Grünen schon 2021 als Spitzenkandidatin in die Wahl führte, deutlich, dass sie die Koalition mit SPD und Linken nach der Wahl gerne fortsetzen würde. "Unsere Präferenz ist klar: Wir wollen eine Koalition mit Rot-Rot anführen."