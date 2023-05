Die neue schwarz-rote Koalition in Berlin räumt dem Klimaschutz nach den Worten von SPD-Fraktionschef Raed Saleh größte Priorität ein. "Wir werden beim Klimaschutz jetzt richtig klotzen", sagte Saleh am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. Denn die Bekämpfung der Klimakrise sei "eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit". Vor diesem Hintergrund sei das im Koalitionsvertrag verankerte Ziel richtig, ein durch Kredite finanziertes Sondervermögen von bis zu zehn Milliarden Euro für den Klimaschutz zu bilden. "Die ökologische Transformation ist nicht zum Nulltarif zu haben", so Saleh in der Aussprache über die Regierungserklärung des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU).