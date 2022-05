Vor dem Relegations-Rückspiel hat Hertha-Trainer Felix Magath dem Hamburger SV den größeren Druck zugewiesen. «Im Moment sind wir raus. Wir können ja nur noch gewinnen», sagte der 68-Jährige am Sonntag vor dem Spiel in der Bundesliga-Relegation beim Hamburger SV am Montagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky). Magath gab sich kämpferisch. «Jetzt ist der HSV derjenige, der was zu verlieren hat. Jetzt ist der Druck beim HSV bei den Spielern und nicht mehr bei uns.» Seine Mannschaft müsse die Situation klar annehmen, wie sie ist, sagte Magath.

Herthas Fredi Bobic ist nach eigener Aussage sicher, dass die Berliner ein anderes Gesicht zeigen werden als beim enttäuschenden 0:1 in der ersten Partie im heimischen Olympiastadion. «Ich habe die Überzeugung, dass die Jungs auch mit einer gewissen Wut auch reingehen in dieses Spiel», sagte der 50-Jährige «Die Karten liegen auf dem Tisch. Es gibt jetzt nur noch dieses eine Spiel. Es ist wie ein Finale für uns», sagte er. Hertha muss am Montag gewinnen, um den siebten Abstieg aus der Bundesliga noch zu verhindern.

Vielleicht sei sich das Team im Hinspiel zu sicher gewesen, sagte Bobic. «Wir brauchen diese Intensität, wenn sie die Leidenschaft reinbringen, wenn sie vielleicht auch ein bisschen wütend auf sich selbst sind», sagte Bobic über seine Profis. «Wir haben so viele Nackenschläge gehabt. Aber der Trainer hat richtig gesagt: Die Jungs kamen auch immer wieder zurück.»

In den vergangenen Tagen ging es bei Hertha um die Regeneration. Zudem werden nun viele Gespräche geführt. «Ich habe schon gestern gespürt, dass sich da wieder was entwickelt bei uns in der Truppe. Deswegen sage ich: Wir sind bereit», sagte Magath.