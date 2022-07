Obstbauern und Verbraucher können sich in diesem Jahr auf eine sehr gute Kirschenernte freuen: Insgesamt werde in dieser Saison eine Ernte von 1517 Tonnen der roten Früchte erwartet, knapp 650 Tonnen mehr als im Vorjahr, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag mit. Dieses Jahr rechnen die Statistiker mit 971 Tonnen Süßkirschen und 546 Tonnen Sauerkirschen. Vergangenes Jahr waren es 567 Tonnen Süßkirschen und 303 Tonnen Sauerkirschen.