Klimaschützer haben erneut Autobahnausfahrten in Berlin blockiert. Betroffen waren am Donnerstagmorgen zwei Ausfahrten, am Sachsendamm in Schöneberg und am Messedamm im Westen Berlins, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) über Twitter mitteilte. Es kam zu Staus. Die Polizei entfernte Blockierer von den Straßen, wie ein Sprecher sagte. Die beiden Straßen waren recht schnell wieder frei.

Die Protestgruppe Letzte Generation veröffentlichte im Internet ein Video von der Aktion, das zeigte, wie ein Demonstrant sich vor ein noch fahrendes Auto stellte. Der langsam fahrende Wagen blieb nicht stehen, sondern schob den Demonstranten vor sich her, bis der zur Seite sprang. Eigentlich setzen sich die Blockierer meist auf Kreuzungen, wenn die Autos bereits an roten Ampeln stehen, und springen nicht in den laufenden Verkehr hinein.

Vor fast genau einem Jahr hatte die Gruppe Letzte Generation mit ihren Blockaden in Berlin begonnen. Bis jetzt wurden 2700 Strafanzeigen gestellt und 756 mutmaßliche Blockierer ermittelt.

