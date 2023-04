Streifenbeamte haben in der Innenstadt von Brandenburg/Havel am frühen Sonntagmorgen einen betrunkenen Autofahrer mit einem Blutalkoholwert von fast 4 Promille erwischt. Der 43-Jährige sei den Beamten durch seine Fahrweise aufgefallen und habe bei der Kontrolle bei einem Atemalkoholtest den Wert von 3,93 Promille erreicht, berichtete die Polizei. Zudem besaß der Mann keinen Führerschein. Der 43-Jährige habe die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten müssen und sei dann wegen seiner Trunkenheit zur Betreuung an Angehörige übergeben worden, so die Polizei.