Ein Zeugenhinweis hat am S-Bahnhof Treptower Park einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen wegen eines Hinweises auf eine angebliche Auseinandersetzung mit Bedrohung durch eine Schreckschusswaffe an dem S-Bahnhof alarmiert. Die eingetroffenen Polizisten fanden dort jedoch weder eine Auseinandersetzung noch Menschen, die von einer Bedrohung durch eine Schreckschusswaffe berichteten. Auch die Befragungen von Menschen in der Umgebung lieferten keine Hinweise auf die vom Zeugen beschriebene Situation.