Ex-Fußball-Profi Felix Kroos hat sein Debüt im unterklassigen Fußball gegeben. Der 31-Jährige musste am Sonntag im Heimspiel seines neuen Vereins FSV Fortuna Pankow 46 in der Bezirksliga Berlin allerdings eine 0:3 (0:2)-Niederlage gegen den SC Schwarz-Weiß Spandau hinnehmen. Rund um das Comeback des Bruders von Weltmeister Toni Kroos veranstaltete der Pankower Verein ein großes Fußballfest. Viele Fortuna-Fans versammelten sich mit Flaggen auf der Tribüne und feuerten ihre Spieler mit Gesängen eifrig an.

Natürlich ließ sich auch Bruder Toni Kroos das Match nicht entgehen und kommentierte live im Online-Stream des RBB. Dabei musste der frühere Nationalspieler bereits in der ersten Halbzeit zwei Gästetreffer der starken Spandauer kommentieren. Felix sei schwer reingekommen, sagte Toni über die Performance seines Bruders in der ersten Halbzeit. «Das letzte Spiel ist 'ne Zeit her und da ist das normal. Er hat versucht, das Spiel ein bisschen an sich zu ziehen, aber das ist auch nicht so einfach.»

Für Felix selbst sei der Einstand ein schöner Tag gewesen und er hoffe, dass alle Spaß hatten. Vor allem sei die positive Stimmung schön, trotz des Ergebnisses. «Es ist bitter, das Ergebnis», trauerte der Mittelfeldspieler den eigenen vergebenen Chancen nach.

Der Pankower Verein hatte sich in der «Felix Kroos Vereins-Challenge» gegen 16 andere Konkurrenten durchgesetzt und den Zuschlag des einstigen Bundesliga-Spielers erhalten. Die Idee zu der Challenge war im gemeinsamen Podcast der beiden Brüder «Einfach mal Luppen» entstanden. Felix beendete im Juli 2021 nach 13 Jahren bei Hansa Rostock, Werder Bremen und Union Berlin seine Karriere als Fußballprofi. Um weiterhin fit zu bleiben und Aufmerksamkeit auf den Amateursport zu lenken, suchte er für sich einen neuen Verein. Die beiden Kroos-Brüder wollen mit der Aktion auf die Bedeutung des Sports jenseits des Profi-Geschäfts hinweisen.