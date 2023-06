Berlin Thunder hat sich für seine guten Leistungen diesmal belohnt und das Verfolger-Duell in der European League of Football gewonnen. Am dritten Spieltag setzten sich die Berliner mit 36:27 (13:6)-Sieg gegen die Wroclaw Panthers durch. Über drei Viertel dominierte die Mannschaft von Cheftrainer Johnny Schmuck am Sonntag den Gegner aus Polen und holte sich eine Woche nach der Niederlage im Top-Spiel gegen die Vienna Vikings wieder ein Erfolgserlebnis.

Für Thunder war es im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark schon der dritte Sieg in Folge gegen die Panthers. Durch den Erfolg gegen das Team aus Breslau festigen die Berlin den zweiten Platz in der Eastern Conference der European League of Football und sind weiterhin wie angestrebt auf Playoff-Kurs.