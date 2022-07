Berlin Thunder hat in der European League of Football (ELF) einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Das Team von Cheftrainer Johnny Schmuck gewann in einem spannenden Spiel vor 3056 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion am Sonntag gegen die bis dahin punktgleichen Wroclaw Panther 31:25 (16:17) nach Verlängerung. Die Berliner rücken in der Northern Conference damit auf Rang zwei vor.

Berlin Thunder hat in der European League of Football (ELF) einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Das Team von Cheftrainer Johnny Schmuck gewann in einem spannenden Spiel vor 3056 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion am Sonntag gegen die bis dahin punktgleichen Wroclaw Panther 31:25 (16:17) nach Verlängerung. Die Berliner rücken in der Northern Conference damit auf Rang zwei vor.

Die Berliner erwischten einen schlechten Start. Die Gäste aus Breslau nutzten eine Interception sowie einen Ballverlust von Quarterback Joe Germinerio in den ersten beiden Drives zur schnellen 10:0-Führung. Thunder verkürzte durch einen Touchdown von Receiver Robin Wilzek auf 6:10. Nach einem Touchdown der Polen war es erneut Wilzek sowie ein Fieldgoal von Jonas Schenderlein die für das knappe 16:17 zur Pause sorgten.

Dann kam Running Back Jocques Crawford, den die Polen bisher gut kontrolliert hatten, zum Zug. Er lief zur 22:17-Führung in die Endzone. Die Mischung aus Pass- und Laufspiel klappte bei den Berlinern nun etwas besser. Schenderlein erhöhte mit einem Fieldgoal auf 25:17. Doch Wroclaw konnte in der Schlussminute noch ausgleichen. In der Verlängerung wurde es dramatisch. Beide Teams vergaben zunächst je ein Fieldgoal, ehe Crawford mit seinem zweiten Touchdown zum Sieg in die Endzone lief.