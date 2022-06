Zweites Spiel, erster Sieg. Im ersten Heimspiel der Saison 2022 in der European League of Football (ELF) feierte die Mannschaft von Berlin Thunder am Samstagabend einen sicheren 41:7 (20:7)-Sieg über den Liganeuling Istanbul Rams. Machtwinner war dabei Berlins Ballträger Jon Crawford, der drei Touchdowns erzielte.