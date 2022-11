Tötung von 27-Jährigem in Oranienburg: Verdächtiger in Haft

Amtsgericht Tötung von 27-Jährigem in Oranienburg: Verdächtiger in Haft

Nach der Tötung eines 27-Jährigen in Oranienburg ist ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger in Haft. Das Amtsgericht habe für den Iraker Untersuchungshaft angeordnet, sagte Staatsanwalt Andreas Pelzer am Mittwoch auf Anfrage. Der Mann war nach Befragung von mehreren Zeugen in Hohen Neuendorf festgenommen worden und hatte sich in den Vernehmungen zur Tat geäußert. Das Motiv für die Tat wird nach Angaben der Polizei im Drogenmilieu vermutet.

Am Freitagabend war ein 26 Jahre alter Berliner an einer Tankstelle in Oranienburg vorgefahren und gesagt, dass er einen verletzten 27-Jährigen im Auto habe, der medizinische Hilfe benötige. Der schwer verletzte Mann starb wenig später im Krankenhaus. Der Autofahrer sei in Bezug zu dem Tötungsdelikt nicht tatverdächtig, sagte Pelzer. Der Ablauf der Ereignisse während und nach der Tat sei aber noch Gegenstand der Ermittlungen.