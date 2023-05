Kay Bernstein hat seine ersten elf Monate als Präsident von Fußball-Bundesligist Hertha BSC als "aufregende, aber sehr schöne Reise" bezeichnet. "Das nicht ganz eine Jahr fühlt sich wie drei Jahre an", sagte Bernstein auf der Mitgliederversammlung des Vereins in der Messe Berlin am Sonntag. Er habe aber in dem Jahr sehr viel Unterstützung erhalten, merkte der 42-Jährige, der am 26. Juni 2022 überraschend zum Präsidenten gewählt worden war, an.

Kay Bernstein hat seine ersten elf Monate als Präsident von Fußball-Bundesligist Hertha BSC als "aufregende, aber sehr schöne Reise" bezeichnet. "Das nicht ganz eine Jahr fühlt sich wie drei Jahre an", sagte Bernstein auf der Mitgliederversammlung des Vereins in der Messe Berlin am Sonntag. Er habe aber in dem Jahr sehr viel Unterstützung erhalten, merkte der 42-Jährige, der am 26. Juni 2022 überraschend zum Präsidenten gewählt worden war, an.

Angesichts vom Ausstieg und Einstieg von Investoren sowie dem Austausch von Führungskräften wie Trainer Sandro Schwarz und Manager Fredi Bobic werde er von Präsidiumskollegen anderer Vereine häufiger schmunzelnd begrüßt. "Was bei Euch in einem Jahr passiert, passiert bei uns nicht in zehn Jahren", lauteten Kommentare, so Bernstein.

Die Spionage-Affäre um den ehemaligen Investor Lars Windhorst und der israelischen Firma Shibumi, die diverse Hertha-Führungskräfte diskreditieren sollte, war für Bernstein der bisherige Tiefpunkt: "Der schlimmste Moment des vergangenen Jahres. Mich hat die Tiefe schockiert." Auf der anderen Seite freut sich Bernstein auf die Mitgliederehrungen bei den Heimspielen sowie die sozialen Unterstützungen des Vereins wie der Club 1892, der Bedürftige in der Stadt unterstützt.

Webseite von Hertha BSC