Ein Mann hat am Montag in Berlin seine Ex-Partnerin angegriffen und schwer verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand sei stabil, sagte ein Polizeisprecher am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Der Täter sei noch flüchtig, die Ermittler fahnden nach ihm. "B.Z." und "Bild" (online) berichteten, auf die Frau sei geschossen worden. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht.