Unbekannte haben Überreste der Berliner Mauer mit antisemitischen Parolen und Hakenkreuzen beschmiert. Der Schriftzug "Kill Juden" und fünf Hakenkreuze wurden am Dienstagnachmittag an dem ehemaligen Mauerteil an der "East Side Gallery" entdeckt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Beamte haben die Schmierereien zunächst überklebt. Der Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt wegen Volksverhetzung, Sachbeschädigung und Verwendens von Symbolen verfassungswidriger Organisationen.

Auch im übrigen Stadtgebiet stellte die Polizei in den Abendstunden immer wieder Sachbeschädigungen durch Schmierereien fest und machte diese unkenntlich. Zudem versammelte sich am frühen Abend nach Angaben der Polizei eine Personengruppe am Hermannplatz und rief "Free Palestine". Die Beamten stellten die Identitäten der Personen fest und lösten die Versammlung auf.