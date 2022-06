Etliche landeseigene Unternehmen in Berlin erfüllen nicht die Pflichtquote an Angestellten mit Schwerbehinderung und zahlen stattdessen eine Ausgleichsabgabe. Das war in den Jahren 2020 und 2021 in 30 Fällen so, wie aus der Antwort des Senats auf eine schriftliche Anfrage des SPD-Abgeordneten Lars Düsterhöft hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dazu zählten nach Angaben der Finanzverwaltung Landesunternehmen wie die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), die Messe Berlin, die Olympiastadion Berlin GmbH, die Hebbel-Theater Berlin GmbH sowie mehrere kommunale Wohnungsbaugesellschaften wie die Gesobau AG und die Gewobag WB. Zuvor hatte rbb24 (Freitag) über das Thema berichtet.