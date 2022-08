Erstmals in diesem Jahr ist die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg auch im Vorjahresvergleich gestiegen. 77.392 Menschen waren im August arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 1200 mehr als im Juli und 1955 mehr als im August des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,5 Prozent und damit um 0,1 Punkte höher als im Juli und 0,2 Punkte höher als im Vorjahresmonat.