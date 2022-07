Die Gehälter der Vollzeitbeschäftigten in Berlin und Brandenburg sind der Bundesagentur für Arbeit zufolge im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit gestiegen. Das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern, das sogenannte Gender-Pay-Gap, ist vergleichsweise gering, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. In Brandenburg verdienen vollzeitbeschäftigte Frauen sogar mehr als Männer.