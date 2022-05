In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai auf den niedrigsten Stand seit 1991 gesunken. 69.319 Menschen waren in diesem Monat arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das waren 1787 Menschen weniger als im April und 10.661 weniger als im Mai des Vorjahres. Stichtag der Erhebung war der 12 Mai. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 5,2 Prozent. Vergleichen mit dem Vorjahresmonat waren das 0,8 Prozentpunkte weniger.