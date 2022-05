Die Arbeitslosigkeit in Berlin geht weiter zurück. Im Mai waren rund 173.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, etwa 3600 weniger als im Vormonat, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 8,5 Prozent. «Der Arbeitsmarkt in der Region zeigt sich robust trotz der wirtschaftlichen und politischen Spannungen infolge des Krieges gegen die Ukraine», sagte die Berlin-Brandenburger Agenturleiterin Ramona Schröder.