Ein mehr als 2000 Jahre alter Goldschatz aus der Zeit der Kelten ist bis zum 3. Juli im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg/Havel zu sehen. Die 42 keltischen Goldmünzen waren 2018 von dem ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger Wolfgang Herkt in der Nähe des Dorfes Baitz (Potsdam-Mittelmark) in einer Siedlung der frühgermanischen Jastorf-Kultur gefunden worden.