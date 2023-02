Der Deutsche Pavillon wird zur Architekturbiennale in Venedig instandbesetzt. "Wir werden den Deutschen Pavillon als Ort der nationalen Repräsentation in einen Ort der gemeinschaftlichen Alltagspraxis verwandeln", sagte Kurator Anh-Linh Ngo für das achtköpfige Team von Arch+ (Berlin), Summacumfemmer (Leipzig) und Büro Juliane Greb (Gent, Belgien). Gemeinsam präsentierten sie am Donnerstag in Berlin ihr Konzept "Open for Maintenance - Wegen Umbau geöffnet" für die vom 20. Mai bis 26. November dauernde internationale Architekturausstellung.