Nun liegt die Baugenehmigung vor: Der Schweizer Architekt Max Dudler wird einen zentralen Ort des Erzbistums Berlin neu gestalten. Das Bernhard-Lichtenberg-Haus an der Sankt Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz wird saniert, die Erweiterung aus den 1970er Jahren soll durch einen Neubau ersetzt werden. «Wir möchten in unmittelbarer Nähe dieser vielbesuchten Berliner Kultureinrichtungen und auch der Universität einen Ort der Ruhe jenseits der Menschenströme schaffen, der zum Austausch und Verweilen einlädt», erklärte Dudler in einer Mitteilung der katholischen Kirche am Dienstag.