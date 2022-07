Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat erschüttert auf den Tod des früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe nach einem Attentat reagiert. «Er wurde während seiner politischen Arbeit auf heimtückische und furchtbare Weise aus dem Leben gerissen. Meine Gedanken sind bei seinen Angehörigen, denen ich mein tiefes Beileid ausspreche», teilte sie auf Twitter mit. Tokio und Berlin verbinde seit 1994 eine «aktive und freundschaftliche» Städtepartnerschaft. «Heute ist ein sehr trauriger Tag für alle, die #ShinzoAbe persönlich und politisch verbunden waren», so Giffey weiter.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat erschüttert auf den Tod des früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe nach einem Attentat reagiert. «Er wurde während seiner politischen Arbeit auf heimtückische und furchtbare Weise aus dem Leben gerissen. Meine Gedanken sind bei seinen Angehörigen, denen ich mein tiefes Beileid ausspreche», teilte sie auf Twitter mit. Tokio und Berlin verbinde seit 1994 eine «aktive und freundschaftliche» Städtepartnerschaft. «Heute ist ein sehr trauriger Tag für alle, die #ShinzoAbe persönlich und politisch verbunden waren», so Giffey weiter.

Abe war während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara am helllichten Tag aus unmittelbarer Nähe von hinten von zwei Kugeln getroffen. Trotz Bluttransfusionen konnten die Ärzte im Krankenhaus später nur noch den Tod des Politikers feststellen. Abe regierte Japan von Dezember 2012 bis September 2020. Er war damit der am längsten amtierende Premier des Landes.